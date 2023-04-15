روي هودجسون.. المخضرم العائد لإنقاذ كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد المدرب الإنجليزي المخضرم روي هودجسون فريقه كريستال بالاس إلى المنافسة مجدداً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، وحقق معه ثلاث انتصارات من ثلاث مباريات، منذ العودة من اعتزال التدريب.

اعتزل المدرب البالغ 75 عاماً مع بداية الموسم، وترك القيادة الفنية لكريستال بالاس للمدرب الفرنسي الشاب باتريك فييرا، الذي لم ينجح في قيادة بالاس إلى بر الأمان هذا الموسم، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار عودة المدرب المتقاعد من جديد، ومحاولة إنقاذ الفريق المتأزم في الدوري.

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وحقق كريستال بالاس الفوز في مواجهة ليستر سيتي بهدفين لهدف في أول مباراة للمدرب العائد لقيادة الفريق، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على أرض ليدز يونايتد بخمسة أهداف لهدف، واليوم السبت حقق فوزاً هاماً على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين.

ولم يختلف مركز بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن المركز الذي كان يحتله مع المدرب السابق، إلا أنه بات يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق تسع نقاط، بعد أن كان قريباً منها بفارق ثلاث نقاط فقط.

وأعلن كريستال بالاس إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا في مارس الماضي عقب تدهور النتائج في الدوري، وتلقيه خسارة ثالثة على التوالي أمام برايتون، الأمر الذي دفع الإدارة للتغيير الفوري.