العجوز هودجسون في مهمة استدعاء عاجلة لإنقاذ كريستال بالاس في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» الثلاثاء تعيين روي هودجسون مدربًا حتى نهاية الموسم، خلفًا للفرنسي المقال باتريك فييرا، ليعود هودجسون لتدريب النادي للمرة الثانية بعد أن أشرف عليه بين سبتمبر 2017 ومايو 2021.

وأقال بالاس فييرا الجمعة الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في مسعى النادي للبقاء بين الكبار هذا الموسم، ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري هذا العام وتحديدًا في المباريات الـ12 الأخيرة، وقد مني بأربع هزائم تواليًا، آخرها ضد أرسنال (4-1) الأحد التي أشرف عليها مساعد فييرا باتريك ماكارثي، حسب «فرانس برس».

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ويشهد هذا الموسم صراعًا محتدمًا للبقاء في الدوري الممتاز؛ إذ تفصل أربع نقاط فقط بين بالاس الثاني عشر وصاحب المركز الأخير.

نقل بالاس عن هودجسون (75 عامًا) قوله «إنه لشرف لي أن يُطلب مني العودة إلى النادي الذي يعني الكثير بالنسبة لي، وأن يجري تكليفي بالمهمة المتمثلة بقلب الموازين. هدفنا الوحيد الآن هو بدء الفوز بالمباريات وحصد النقاط اللازمة لضمان البقاء في الدوري الممتاز».

يعود آخر فوز لبالاس إلى 31 ديسمبر 2022 ضد بورنموث (2-0). ويملك هودجسون سجلًا حافلًا في التدريب، إذ أشرف على أندية ومنتخبات عدة، بينها إنتر الإيطالي وليفربول والمنتخب الإنجليزي.