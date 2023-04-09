الدوري الإنجليزي: هودجسون يقود بالاس لفوز كاسح على ليدز

القاهرة - بوابة الوسط

واصل كريستال بالاس صحوته بقيادة مدربه الجديد القديم روي هودجسون وذلك بفوزه الكاسح على مضيفه ليدز يونايتد بخمسة أهداف لواحد، الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستلم هودجسون المهمة في 21 مارس خلفًا للفرنسي باتريس إيفرا حسب «فرانس برس».

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ونجح هودجسون في مباراته الأولى بالفوز على ليستر سيتي بهدفين لهدف في المرحلة الماضية، واضعًا بذلك حدًا لمسلسل المباريات المتتالية التي خاضها الفريق اللندني من دون فوز عند 13 في كافة المسابقات، ثم تمكن الأحد من إضافة الفوز الثاني في ثاني مباراة له بقيادة الفريق الذي أشرف عليه بين سبتمبر 2017 ومايو 2021.

وبدأ بالاس اللقاء بشكل سيئ بعد تخلفه في الدقيقة 21 بهدف لباتريك بامفورد، لكنه دخل إلى استراحة الشوطين وهو على نفس المسافة من فريق المدرب الإسباني خافي غراسيا بفضل هدف مارك غويهي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

استفاقة بالاس في الشوط الثاني

وبدأ بالاس الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتقدم بواسطة الغاني جوردان أيو في الدقيقة 53، ثم سرعان ما أضاف الهدف الثالث بفضل إيبريشي إيز بعدها بدقيقتين فقط، قبل أن يحسم نهائيًا فوزه الأول في معقل ليدز على صعيد كافة المسابقات منذ مارس 2006 والأول في الدوري الممتاز منذ أغسطس 1997، بفضل هدف للفرنسي أودسون إدوار بالدقيقة 69، وبهدف ثانٍ في اللقاء لجوردان أيو في الدقيقة 77.

ورفع بالاس عدد أهدافه إلى سبعة في مباراتين بقيادة هودجسون، وهو مجموع الأهداف نفسها التي سجلها في المباريات الـ15 التي سبقت هاتين المباراتين.

ورفع بالاس بفوزه الثامن للموسم رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ليدز عند 29 في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.