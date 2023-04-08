دي بروين أسرع لاعب يصل إلى 100 مساعدة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى 100 تمريرة حاسمة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، أسرع من اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس بـ56 مباراة.

ووصل البلجيكي إلى هذا الإنجاز بعد تقديمه التمريرة المساعدة للهدف الأول للسيتي في مرمى ساوثهامبتون لزميله إيرلينغ هالاند في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، لتكون التمريرة رقم 99 في مسيرته مع سيتي، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة مع فريقه السابق تشيلسي، وفق ما نشرته «بي بي سي».

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وقال دي بروين عقب المباراة في تصريح إلى إذاعة «بي بي سي»: «أنا لاعب مبدع وأحاول صناعة أكبر قدر ممكن من الأهداف، سجلنا الكثير من الأهداف خلال المواسم الثمانية التي قضيتها هنا والله أنعم علينا أنا وزملائي، ربما عندما أنتهي من لعب كرة القدم سأنظر إلى هذا».

وأضاف «قبل المباراة قرأت ذلك عبر الإنترنت، كان الكثير من الناس يتحدثون عن رقم الـ100 تمريرة حاسمة، إنه شيء لا يمكنك تفويته حقاً وحاولت صناعة أكبر كمّ من الفرص وكان بإمكاني صناعة هدفين أو ثلاثة آخرين».

كيفن الأسرع

واحتاج كيفن دي بروين إلى 237 مباراة لتحقيق إنجازه في الدوري الإنجليزي، متجاوزاً سيسك فابريغاس (111 تمريرة) الذي احتاج إلى 293 مباراة، وينضم إليهم في القائمة ريان جيجز (162 تمريرة)، وواين روني (103 تمريرة)، وفرانك لامبارد (102 تمريرة).

وعن وصوله لهذا الإنجاز أسرع من زميله فابريغاس، قال دي بروين: «لا أقارن نفسي مع فابريغاس، سيسك لاعب كرة قدم لا يُصدق وأنا لا أقارن نفسي مع الآخرين، أحاول فقط أن أفعل أفضل ما يمكنني فعله لأن كل شيء مختلف، نلعب في مراكز مختلفة وفي فرق مختلفة».