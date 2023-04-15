هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

قاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي اليوم السبت لفوزٍ هامٍ أمام ضيفه ليستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» بتسجيله هدفين، ويعادل الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم المصري محمد صلاح.

وافتتح المدافع جون ستونز النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من اللقاء، قبل أن يوقع هالاند على أولى أهدافه في المباراة عند الدقيقة 13، وسجل الثنائية بعدها بعشر دقائق، ليعلن تقدم السيتي بثلاثة أهداف نظيفة، والتي استمرت حتى أدرك المهاجم النيجيري إيهاناتشو هدفاً شرفياً للضيوف في الدقيقة 75.

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قلّص مانشستر سيتي فارق النقاط بينه وبين أرسنال المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، مع انتظار نتيجة مواجهة أرسنال غداً أمام وست هام، قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الـ33 من الدوري، والتي سيتحدد عليها بشكل كبير بطل «البريميرليغ» هذا الموسم.