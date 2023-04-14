الدوري الإنجليزي: السيتي يستقبل ليستر في الجولة الـ31

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى مانشستر سيتي، حامل اللقب، إلى متابعة ضغطه على أرسنال المتصدر من خلال تحقيق فوزه العاشر تواليا في مختلف المسابقات عندما يستقبل ليستر سيتي وصيف القاع السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، على ملعب «الاتحاد»، سيتقلص الفارق بينهم وبين أرسنال إلى ثلاث نقاط، بانتظار زيارة الأخير لملعب جاره وست هام يونايتد الأحد المقبل، وفق «فرانس برس».

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كما تشكل المباراتان عاملا حاسما لفريقي ليستر وست هام في صراع البقاء، حيث لا تفصل بين صاحبي المركزين الرابع عشر والتاسع عشر سوى خمس نقاط.

على الورق، تبدو مهمة سيتي المنتشي بفوزه الكبير على بايرن ميونخ الألماني بثلاثية لصفر في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، سهلة نظرا إلى لفارق المستوى بين الفريقين.

ويخوض ليستر امتحانه الصعب مع مدربه الجديد دين سميث، الذي حلّ بدلاً من الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز، وسيشرف على فريق «الثعالب» للمرة الأولى بعد سلسلة من تسع مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تراجع إلى القسم الثاني من البريمرليغ.

سيتي في القمة

وبخلاف ليستر، يعيش سيتي حقبة ذهبية بفوزه بمبارياته التسع الأخيرة وتسجيله 34 هدفا خلال هذه السلسلة، بما فيها الفوز الكاسح على عملاق بافاريا.

وعلى الرغم من فارق النقاط الست مع أرسنال، فإن سيتي يتحكم بسباق الفوز باللقب كونه خاض مباراة أقل من «المدفعجية» الذي سيستضيفه في المرحلة 33 في 26 الشهر الحالي في لقاء قمة سيحدد مصير هوية الفائز بالبطولة.

سلاح سيتي الفتاك

ويعتمد سيتي على سلاحه الفتاك المهاجم العملاق النروجي إيرلينغ هالاند الذي سجل أمام بايرن الثلاثاء هدفه الـ45 هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها 30 في 27 مباراة في الدوري، حيث تنتظره المزيد من الأرقام القياسية في لقاء السبت.

ويحتاج هالاند إلى هدفين فقط من أجل معادلة الرقم القياسي للهداف المصري محمد صلاح في البريمرليغ عندما سجل 32 هدفا في 38 مباراة موسم 2017- 2018.