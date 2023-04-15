أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل أرسنال في أن يستمر بنفس وتيرة سرعته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، عندما يذهب لمواجهة وست هام يونايتد، غدا الأحد، وبعد سبعة انتصارات متتالية، حافظ أرسنال على الصدارة، لكنه لم يتمكن من الابتعاد بمسافة كافية عن مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا.

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مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، عانى كثيرا وسط محاولاته لإهداء النادي أول لقب بالدوري منذ 2004، وربما يشكل وست هام عقبة أمام أرسنال بعد فوزه السابق على فولهام، ليبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، لكن فريق أرتيتا أثبت هذا الموسم تفوقه في كل المباريات مع فرق العاصمة اللندنية، إذ فاز بها جميعا في خمس مواجهات.