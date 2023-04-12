دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على ضيفه تشيلسي الإنجليزي على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» بهدفين نظيفين ضمن مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيمة بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 21، لينتهي شوط المواجهة الأول بتقدم الملكي، وفي الشوط الثاني زاد بن تشيلويل من معاناة الضيوف حينما تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 59، وبعدها عزز ماركو أسينسيو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني بالدقيقة 74، الذي انتهت على إثره مواجهة الذهاب.

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وستقام مباراة العودة بعد أسبوع في ملعب «ستامفورد بريدج» معقل نادي تشيلسي، الذي خرج من المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بينما يتبقى له دوري أبطال أوروبا لإنقاذ موسمه.