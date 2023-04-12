دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد المتعثر يستقبل تشيلسي الطامح.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف مساء الليلة في التاسعة مساء فريق ريال مدريد الإسباني الذي عانى من الخسارة في لقائه الأخير أمام فياريال في الدوري ضيفه تشيلسي الإنجليزي الذي يملك رغبة في تقديم مفاجأة على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» ضمن مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووصلت بعثة تشيلسي إلى العاصمة مدريد، أمس الثلاثاء، لخوض المواجهة الأوروبية مع المدرب الجديد القديم فرانك لامبارد، الذي يخوض ثاني مواجهاته مع الفريق اللندني، في ثاني ولاية له مع الفريق، التي ستستمر حتى الصيف المقبل، وفق «سكاي سبورت».

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وتدخل كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقاء كاملة العدد، ما عدا المدافع الفرنسي فيرلان ميندي الذي يعاني من الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي ماسون ماونت، نجولو كانتي وتياجو سيلفا مع تشيلسي.

وستقام مباراة العودة بعد أسبوع في ملعب «ستامفورد بريدج» معقل نادي تشيلسي، الذي خرج من المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بينما يتبقى له دوري أبطال أوروبا لإنقاذ موسمه.