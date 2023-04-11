إنتر بنتائج محلية متواضعة ضيفا على بنفيكا في معركة جديدة بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحل إنتر ميلان ضيفاً على بنفيكا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاصمة البرتغالية، في لقاء يذكر بصدامهما في نهائي 1965؛ حين توج الفريق الإيطالي بلقبه الثاني تواليا بفوزه بهدف، وسيكون إنتر المتأهل لربع النهائي للمرة الأولى منذ 2012، وآخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب العام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجاهز للمباراة المثيرة، بينما لم ينجح بنفيكا في تخطي ربع النهائي منذ بلوغه نهائي 1990.

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ويدخل الفريقان اللقاء في ظروف مختلفة؛ حيث فشل الإنتر في تحقيق أي فوز بالدوري الإيطالي للمباراة الرابعة تواليا، حيث تلقى فيها ثلاث هزائم متتالية، ثم تعادل مع ساليرنيتانا المتواضع بهدف، ما جعله يتراجع للمركز السادس، في المقابل يتصدر بنفيكا جدول الدوري البرتغالي، على الرغم من خسارته المعنوية أمام بورتو (1-2) في لقاء القمة الأخير.

وستزيد نتائج الإنتر المخيبة من الضغوطات على المدرب سيموني إنزاغي قبل رحلة لشبونة؛ حيث بات الفريق الإيطالي يحتاج لإنجاز إعجازي قاري لضمان الظهور في دوري الأبطال الموسم المقبل، في المقابل أكد مدرب بنفيكا الألماني روجر شميدت أن فريقه لن يتأثر بالخسارة المحلية أمام بورتو، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لمواجهة الإنتر، والخروج بنتيجة إيجابية.