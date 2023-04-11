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قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 05:42 مساء
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
صورة مركبة لنجوم مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ. (إنترنت)
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يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه «ستامفورد بريدج» في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، نظيره بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهى المواجهة الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية، في مسابقة أحرز لقبها البطل الألماني ست مرات، آخرها العام 2020، بينما يحاول السيتي نيل اللقب الأول له قاريا.

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تخطى البايرن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المدجّج بالنجوم بالفوز ذهابا وإياباً في ثمن النهائي (1-0 و2-0)، بينما اكتسح السيتي لايبزيغ الألماني (8-1) بمجموع المباراتين، وهو ما سيزيد من صعوبة المواجهة بينهما التي وصفها المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، بـ«النهائي المصغر».

مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، توج باللقب مدربا مع برشلونة في 2009 و2011، سيقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخيل الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021، عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشيلسي، وخرج الألماني منتصرا بهدف أمام مدرجات خالية في بورتو، خلال جائحة «كوفيد-19».

توخيل المعجب بأسلوب غوارديولا
ويأمل توخيل، المعجب بأسلوب غوارديولا والمعيَّن بشكل مفاجئ بدلاً من جوليان ناغلسمان لتراجع المستوى حسب إدارة البايرن، تكرار مع فعله مع تشيلسي، عندما وصل قبل أربعة أشهر، بعد إقالته من تدريب سان جيرمان. وقال توخيل (49 عاما) قبل نهائي دوري أبطال 2021: «كنت معجبا جدا بغوارديولا عندما كان لاعبا، ثم بعدما أصبح مدربا تعلمت منه الكثير».

وبدوره يكن الإسباني الاحترام لتوخيل، ويرى أنه أحد المدربين القلائل الذين يتعلم منهم لتطوير إدارة نفسه بشكل أفضل. ويملك غوارديولا (52 عاما) أفضلية في المواجهات المباشرة مع توخيل، بواقع 6 انتصارات مقابل ثلاثة في عشر مباريات بينهما، وواحدة خرجت بالتعادل.

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