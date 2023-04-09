الدوري الفرنسي: ليون يقلب تأخره إلى فوز على ضيفه رين

القاهرة - بوابة الوسط

واصل نادي ليون صحوته عندما قلب الطاولة على ضيفه رين بفوز ثمين بثلاثة أهداف لهدف وحيد الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان رين البادئ بالتسجيل عبر قلب هجومه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 11، لكن ليون انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثية تناوب عليها كورنتان توليسو بالدقيقة 60، وألكسندر لاكازيت عند الدقيقة 68، وبرادلي باركولا أنهى الثلاثية بالدقيقة 79، حسب «فرانس 24».

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واستعاد ليون توازنه بسرعة عقب خروجه من مسابقة الكأس على يد نانت بعد الخسارة بهدف نظيف الأربعاء، وحقق فوزه الثاني تواليًا بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

ليون إلى المركز السابع

وارتقى ليون الذي كان تغلب على باريس سان جيرمان المتصدر بهدف لصفر في «بارك دي برانس» في المرحلة الماضية إلى المركز السابع برصيد 47 نقطة، منعشًا آماله في المنافسة على إحدى البطاقات القارية حيث تفصله خمس نقاط عن ليل صاحب المركز الخامس المؤهل لمسابقة «كونفرنس ليغ»، و10 نقاط عن موناكو صاحب المركز الرابع المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ».

وقال مدربه لوران بلان عقب المباراة «عليك دائمًا أن تتحلى بالإيمان في الرياضة والحياة. غالبًا ما تكون المباراة الأخيرة في سلسلة من ثلاث مباريات في أسبوع هي الأكثر صعوبة بدنيًا وبعد خيبة الأربعاء، كانت الدقائق الـ45 الأولى خير دليل على ذلك حيث استفاد منها رين وسجل هدفًا وكان بإمكانه الاستفادة أكثر».

وأضاف «كنت واثقًا من أننا سنتحسن في الشوط الثاني وكنت على صواب لأننا ضربنا بقوة في الشوط الثاني».