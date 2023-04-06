الدوري الإيطالي: نابولي للتعافي السريع قبل مواجهة ميلان بالأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجّه فريق نابولي إلى ليتشي غدًاالجمعة في مسعاه إلى التعافي السريع من هزيمته الساحقة على أرضه أمام ميلان، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل ملاقاة «الروسونيري» ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال المدرب لوتشانو سباليتي إنه سيعرف ما إذا كانت خسارة فريقه المذلّة برباعية نظيفة يوم الأحد «صدعاً أم فجوة»، بعد رحلة في يوم الجمعة العظيمة عبر ساحل البحر الأدرياتيكي، وفق «فرانس 24».

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مع انتقال نابولي بعد ذلك إلى سان سيرو لخوض ذهاب ربع النهائي الأوروبي الأربعاء، سيرغب سباليتي وقاعدة المشجعين المنقسمة بشكل مفاجئ في إغلاق الثغرة التي تمكّن ميلان من اختراقها.

وبتفوقه 16 نقطة على لاتسيو صاحب المركز الثاني قبل 10 مباريات على نهاية الموسم، يعني أن نابولي لا يزال في طريقه إلى لقب مؤكد في الدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، لكن هناك حاجة إلى تقديم عرض قوي بعدما جعله ميلان يبدو عادياً في أول مواجهة من ثلاث ستجمعهما.

غياب المهاجم أوسيمين

وسيغيب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن الملاعب مجدداً بسبب إصابة في الفخذ بعدما غاب أيضاً عن هزيمة ميلان، لكن اللاعب ونابولي متفائلان بحذر في أنه قد يعود في منتصف الأسبوع.

وسيكون لدى أوسيمين أيضاً قناع وجه جديد ليرتديه في أرض الملعب، بعدما فقد غطاء رأسه الأيقوني أثناء واجبه الدولي مع منتخب بلاده.

سيميوني قد يعوضه

وفي ظل غيابه، سيحلّ بدلاً منه إما جوفاني سيميوني أو جاكومو راسبادوري. لكن فرصة سيميوني أعلى بفضل أدائه عندما أصيب أوسيمين آخر مرة في الخريف.

فقد قدّم حينها الأرجنتيني أداءً رائعاً، لكنه رغم ذلك لم يشارك إلا في أربع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

صدفة أم عودة؟

أما بالنسبة إلى ميلان الذي يلعب في سان سيرو الجمعة أيضاً، فيستضيف إمبولي الذي يقبع في وسط جدول الترتيب، وبالتالي سيكون الخصم المثالي لاختبار ما إذا كان الانتصار على نابولي نهاية الأسبوع الماضي نتيجة غريبة أو عودة رائعة إلى مستواه الذي أحرز به اللقب الموسم الماضي.

وعاد مدرب «الروسونيري» ستيفانو بيولي أخيراً إلى تشكيلته التي يعتمد فيها على أربعة مدافعين، والتي خدمته بشكل جيد للغاية في مسيرة فريقه المثيرة لإحراز اللقب.

وقبل نزال دوري الأبطال الأربعاء، من المقرر أن يستريح الإسباني إبراهيما دياز، الذي برز أمام نابولي إلى جانب البرتغالي رافايل لياو الذي سجّل هدفين.

لكن مهمة ميلان في الدوري ستكون تقليص فارق النقاط الأربع بينه وبين لاتسيو صاحب المركز الثاني.

لاتسيو في مواجهة يوفينتوس

وقد تكون الفرصة مواتية، إذ أن لاتسيو الذي يدربه ماوريتسيو ساري سيستقبل يوفينتوس مساء السبت، في خضم جدل حيال العنصرية، بعد هتافات معادية للسامية من جماهير الأول خلال دربي العاصمة أمام روما في مارس الماضي، والثاني بسبب عنصرية تجاه مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو مساء الثلاثاء في مسابقة الكأس.

ويبعد يوفينتوس ست نقاط فقط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم حسم 15 نقطة من رصيده في قضية تلاعب بالبيانات المالية، وهو تحقيق مماثل يخضع له لاتسيو وروما من قبل النيابة الجنائية.