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نابولي وميلان.. ضيفا «مارادونا» في قمة «الكالتشيو».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 03:53 مساء
نابولي وميلان.. ضيفا «مارادونا» في قمة «الكالتشيو».. الليلة
مباراة سابقة بين نابولي وميلان. (أرشيفية : الإنترنت)
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يستضيف متصدر الدوري الإيطالي فريق نابولي نظيره ميلان، اليوم الأحد، على استاد دييغو أرماندو مارادونا، في قمة الجولة 28 من المسابقة، ويعتلي فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، برصيد 71 نقطة.

وينفرد نابولي بالصدارة بفارق 19 نقطة عن لاتسيو الوصيف برصيد 52 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان ثالثا برصيد 50 نقطة، ثم ميلان في المركز الرابع بجدول مسابقة «الكالتشيو» وفي رصيده 48 نقطة.

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يبحث فريق نابولي عن مواصلة الانتصارات أمام ميلان، بقمة الدوري الإيطالي، من أجل تعزيز الصدارة والاقتراب أكثر من حلم جماهيره نحو اللقب الثالث في التاريخ من المسابقة.

وكان نابولي قد حصد لقب الدوري الإيطالي مرتين في تاريخه، بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، في موسمي 1987 و1990.

ويقدم فريق نابولي موسماً تاريخياً بالدوري الإيطالي، تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي الذي يقترب من صناعة المجد مع نادي الجنوب بحسم لقب «الكالتشيو».

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