قطبا ميلان ينافسان فرانكفورت على موهبة إيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل ناديا إنتر وإي سي ميلان الإيطاليان في منافسة مع نظيرهم آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز بتوقيع المهاجم الشاب ماتيو ريتيغي، الذي خطف الأنظار مع ظهوره الأول مع المنتخب الإيطالي في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

قدم مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني دعوة إلى المهاجم الأرجنتيني ذي الأصول الإيطالية لتمثيل المنتخب في التصفيات الأوروبية، فخطف ريتيغي الأنظار، وسجل هدفا في أول ظهور له أمام منتخب إنجلترا، وعاد وسجل هدفا آخر أمام مالطا في المواجهة الثانية، وفق «كالتشيو ميركاتو».

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وتملك شركة الأسطورة فرانشيسكو توتي حقوق اللاعب، حسب ما أكد اللاعب نفسه في تصريح إلى « TyC Sports»: «كنت في منزلي وحدثوني من وكالته بأن فرانشيسكو يرغب في التواصل معي، وفي اليوم التالي كنا نجري محادثة بالفيديو. كان فخرا كبيرا أن يلاحظني شخص مهم مثله، سعيد لأنه وكيلي؛ يعرف كل شيء عن عائلتي حتى كيف تلعب شقيقتي الهوكي».

ريتيغي يملك عقدا مع بوكا

ويملك ريتيغي عقدا مع العملاق الأرجنتيني بوكا جونيور حتى ديسمبر 2024، إلا أنه يلعب معارا حاليا في نادي أتلتيكو تيغري الأرجنتيني، حيث سجل ستة أهداف في تسع مباريات معه.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أنه لا يوجد اتفاق رسمي بين اللاعب وأي ناد، مشيرا أنه لم يجر التوصل لأي اتفاق ولا حتى الشروط الشخصية.