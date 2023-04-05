واقعة عنصرية جديدة في الملاعب الإيطالية ضحيتها البلجيكي روميلو لوكاكو

القاهرة - بوابة الوسط

تعرّض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر لإهانات عنصرية من جماهير يوفنتوس، خلال تعادل الفريقين (1-1) في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، أمس الثلاثاء، حسب ما كشف الوكيل الناطق باسمه.

عادل لوكاكو من ركلة جزاء متأخرة على أرض يوفنتوس، لكنه طرد بعد نيله إنذارًا ثانيًا إثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف ثم مشاجرة مع اللاعبين، حسب «فرانس برس».

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وقال رئيس وكالة الإدارة الرياضية «روك نايشن سبورتس انترناشونال»، مايكل يورمارك، «التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها».

وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي «قبل، خلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز. احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل».