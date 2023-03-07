رئيس برشلونة: ميسي لاعب باريس ولا يمكن الحديث بشأن مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

أشار رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويجب احترام ذلك، قائلًا إنه لا يحق له الحديث عن مستقبل اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه.

وقال لابورتا: «لن أتحدث عن مستقبل ليونيل ميسي، مسألة احترام. رأيت ليو في باريس وهنأته أيضًا على ما حققه في كأس العالم»، وفق تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع رئيس برشلونة: «أنا في باريس سان جيرمان الآن، لذا لا أريد التحدث عما إذا كان يمكنه العودة أم لا».

وأردف: «التقيت بخورخي ميسي، تحدثنا عن كأس العالم ومباراة تكريم لليو. أنا سعيد من أجله».