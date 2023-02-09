رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

القاهرة - بوابة الوسط

أشار رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، إلى أنه أنقذ الفريق من الخراب المالي، واستطاع تخفيض فاتورة الأجور في فريقه بقيمة 100 مليون يورو، بينما لم ير لابورتا أن تصريحات شقيق ميسي ستؤثر على العلاقة بين اللاعب وناديه السابق.

وقال رئيس برشلونة «لقد تعاقدنا مع لاعبين مقابل 215 مليون يورو وبعنا آخرين مقابل 141 مليون يورو، صنعنا فريقا تنافسيا مقابل 74 مليون يورو»، وفق ما نشرته قناة النادي «بارسا تي في».

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وتابع: «لقد خفضنا فاتورة الأجور بنحو 100 مليون يورو، وما زلنا نخطط لتخفيض آخر بقرابة 70 مليون يورو، لقد أنقذنا برشلونة من الخراب المالي، نعم».

وأضاف «فخورون بما يقدمه تشافي مع الفريق، الأمور تسير بشكل جيد، هو قائد مشروعنا ونحن نثق به كثيرا، تشافي صنع فريقا مميزا».

تعليقه على تصريحات شقيق ميسي

وعلق لابورتا على تصريحات شقيق اللاعب ليونيل ميسي قائلا «تصريحات شقيق ميسي لن تؤثر على العلاقة بين ميسي وبرشلونة، لا أريد أن أجعل الحديث مهما خصوصا بعد اعتذاره، هو شقيق ميسي الذي خرج بشكل حزين».

وأكمل: «ميسي جزء من تاريخ البارسا، لكنه لاعب في فريق مختلف ولا أريد الحديث عن ذلك لأنه يعتبر قلة احترام، شقيقه طلب الاعتذار ونتفهم ذلك».