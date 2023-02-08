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برشلونة وبوسكتس يأملان في موسم آخر والليغا تمانع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 10:18 مساء
برشلونة وبوسكتس يأملان في موسم آخر والليغا تمانع
الإسباني سيرجيو بوسكتس لاعب نادي برشلونة. (أرشيفية: الإنترنت)
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يرغب نادي برشلونة الإسباني في إبقاء لاعب خط وسطه سيرجيو بوسكتس مع الفريق موسماً آخر على الأقل، بينما يجب على اللاعب خفض راتبه من أجل التمديد، بينما ينتظر برشلونة رأي «الليغا» في تسجيله.

وأعلنت يومية «ماركا» الإسبانية استعداد بوسكتس لخفض كبير في راتبه من أجل البقاء مع برشلونة موسماً آخر، في ظل الرغبة الكبيرة من مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في بقائه، وبالرغم من العروض المغرية مالياً من إنتر ميامي الأميركي والهلال والنصر السعوديين.

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وعلى الرغم من الرغبة الكبيرة لدى النادي واللاعب في الاستمرار، إلا أن قواعد اللعب المالي النظيف، وفاتورة الأجور قد تمنع النادي من تسجيل «بوسكي» الموسم المقبل، وفق القواعد الصارمة التي تضعها رابطة «الليغا».

تحديد مستقبل اللاعب
ويعاني بوسكيتس حالياً من إصابة بالتواء في الكاحل مما قد يجعل أمر تحديد مستقبله في الوقت الحالي سهلاً، في ظل عدم انشغاله بخوض المباريات حالياً.

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