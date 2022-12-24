  • Alwasat News
Atwasat

بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 03:41 مساء
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي
لاعب برشلونة بيدري غونزالس مع جائزة كوبالا المقدمة من «راديو كتالونيا» لأفضل هدف في الموسم، 24 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

قال لاعب برشلونة الإسباني، بيدري غونزالس، إنه يتمنى بقاء قائده سيرجيو بوسكتس مع النادي لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أهمية دور «بوسكي» في الملعب.

وأضاف بيدري: «الناس لا يرون عمل بوسكتس على أرضية الميدان، لكننا نلاحظ الفارق بين وجوده وعدمه، هو لاعب رئيسي في برشلونة، وأنا أتعلم منه كل يوم»، وذلك حسب تصريحاته لجريدة «ماركا» الإسبانية.

يلعب سيرجيو بوسكتس في برشلونة منذ 2009، حين قرر المدرب بيب غوارديولا، تصعيده من الناشئين وإعطائه الفرصة، ليكون من وقتها الارتكاز الدفاعي الأساسي لبرشلونة والمنتخب الإسباني.

- الإسباني سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليا
- رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

وعن رأيه في اللاعب الذي يعوض بوسكتس، قال غونزالس: «من الصعب أن تجد بديلًا لبوسكتس، هو لا يحظى بالتقدير على عمله، لكن فرينكي دي يونغ بإمكانه لعب دوره، لعب مع منتخب هولندا نفس الدور، وأدى أداءً جيدًا».

وردًا على سؤال هل سيصبح هو وزميله جافي مثل تشافي وإنيستا؟.. قال: «لا يزال أمامنا الكثير لنصل لمستوى اللاعبين، يمكن أن يكون لكل منا طريقته، أتمنى أن أحرز مسيرة مشابهة لما حققوه مع البارسا».

فوز ميسي بكأس العالم
وبسؤاله عن فوز زميله السابق ليونيل ميسي بكأس العالم، وسبب عدم تهنئته له، قال بيدري: «لطالما قلت إنني أتمنى فوز الأرجنتين بالكأس في حالة لم نستطع نحن الفوز بها، أنا سعيد لأجل ليو، لقد ساعدني كثيرًا في بدايتي ببرشلونة، وأنا ممتن له كثيرًا، فضلت الانتظار فترة حتى أرسل له رسالة تهنئة، لأنه بالتأكيد حصل على عديد الرسائل، فضلت الانتظار حتى يتمكن من رؤية رسالتي».

وحصد «الكناري» جائزة أفضل هدف في الموسم «كوبالا»، والمقدمة من «راديو كاتالونيا»، عن هدفه في شباك غلطة سراي التركي، في مسابقة الدوري الأوروبي 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي
جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد
جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي...
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه...
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالإنجاز المغربي في كأس العالم 2022
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالإنجاز المغربي في كأس العالم ......
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس ......
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر...
المزيد