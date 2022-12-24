بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعب برشلونة الإسباني، بيدري غونزالس، إنه يتمنى بقاء قائده سيرجيو بوسكتس مع النادي لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أهمية دور «بوسكي» في الملعب.

وأضاف بيدري: «الناس لا يرون عمل بوسكتس على أرضية الميدان، لكننا نلاحظ الفارق بين وجوده وعدمه، هو لاعب رئيسي في برشلونة، وأنا أتعلم منه كل يوم»، وذلك حسب تصريحاته لجريدة «ماركا» الإسبانية.

يلعب سيرجيو بوسكتس في برشلونة منذ 2009، حين قرر المدرب بيب غوارديولا، تصعيده من الناشئين وإعطائه الفرصة، ليكون من وقتها الارتكاز الدفاعي الأساسي لبرشلونة والمنتخب الإسباني.

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وعن رأيه في اللاعب الذي يعوض بوسكتس، قال غونزالس: «من الصعب أن تجد بديلًا لبوسكتس، هو لا يحظى بالتقدير على عمله، لكن فرينكي دي يونغ بإمكانه لعب دوره، لعب مع منتخب هولندا نفس الدور، وأدى أداءً جيدًا».

وردًا على سؤال هل سيصبح هو وزميله جافي مثل تشافي وإنيستا؟.. قال: «لا يزال أمامنا الكثير لنصل لمستوى اللاعبين، يمكن أن يكون لكل منا طريقته، أتمنى أن أحرز مسيرة مشابهة لما حققوه مع البارسا».

فوز ميسي بكأس العالم

وبسؤاله عن فوز زميله السابق ليونيل ميسي بكأس العالم، وسبب عدم تهنئته له، قال بيدري: «لطالما قلت إنني أتمنى فوز الأرجنتين بالكأس في حالة لم نستطع نحن الفوز بها، أنا سعيد لأجل ليو، لقد ساعدني كثيرًا في بدايتي ببرشلونة، وأنا ممتن له كثيرًا، فضلت الانتظار فترة حتى أرسل له رسالة تهنئة، لأنه بالتأكيد حصل على عديد الرسائل، فضلت الانتظار حتى يتمكن من رؤية رسالتي».

وحصد «الكناري» جائزة أفضل هدف في الموسم «كوبالا»، والمقدمة من «راديو كاتالونيا»، عن هدفه في شباك غلطة سراي التركي، في مسابقة الدوري الأوروبي 2022.