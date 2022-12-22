رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا صعوبة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأعلن الصحفي فابريزيو رومانو في وقت سابق أن النادي الباريسي توصل لاتفاق شفهي مع قائد المنتخب الأرجنتيني على التجديد لموسمين إضافيين، إذ يسعى لجعله سفيرًا لعلامته التجارية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.

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ولم يخف لابورتا صعوبة مهمة إعادة ميسي إلى برشلونة، حينما وجه له صحفي قناة «بارسا» السؤال، إذ قال لابورتا: «ليونيل يملك عقدًا مع نادي باريس، وعملية إعادته تبدو معقدة».