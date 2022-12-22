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رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 05:12 مساء
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا في حديثه لقناة ناديه عن عودة ليونيل ميسي، 22 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا صعوبة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأعلن الصحفي فابريزيو رومانو في وقت سابق أن النادي الباريسي توصل لاتفاق شفهي مع قائد المنتخب الأرجنتيني على التجديد لموسمين إضافيين، إذ يسعى لجعله سفيرًا لعلامته التجارية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.

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ولم يخف لابورتا صعوبة مهمة إعادة ميسي إلى برشلونة، حينما وجه له صحفي قناة «بارسا» السؤال، إذ قال لابورتا: «ليونيل يملك عقدًا مع نادي باريس، وعملية إعادته تبدو معقدة».

صفقة شتوية محتملة
وأضاف خوان: «لم يقرر قائدنا سيرجيو بوسكتس مصيره بعد، نتمنى استمراره حتى الصيف المقبل، سنعرف قراره في الشتاء المقبل»، كما تحدث رئيس برشلونة عن صفقة محتملة في الانتقالات الشتوية، إذ لم يخفي لابورتا رغبة ناديه في التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني بنيامين بافارد، حيث قال: «يملك بافارد عقدًا حتى 2024 مع ناديه، لكنه يرغب في الرحيل، وهو لاعب يناسب أسلوبنا».

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