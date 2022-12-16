الإسباني سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليًا، بعد أيام من خروج منتخب بلاده «لا روخا»، من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2022 أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال «بوسكي» في منشور على صفحته على موقع «إنستغرام»: «بعد قرابة 15 عامًا و143 مباراة دولية رفقة إسبانيا، حان الوقت لأقول وداعًا للمنتخب الوطني».

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