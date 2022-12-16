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الإسباني سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 05:54 مساء
الإسباني سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليا
لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلن لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليًا، بعد أيام من خروج منتخب بلاده «لا روخا»، من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2022 أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال «بوسكي» في منشور على صفحته على موقع «إنستغرام»: «بعد قرابة 15 عامًا و143 مباراة دولية رفقة إسبانيا، حان الوقت لأقول وداعًا للمنتخب الوطني».

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أول بطولة لإسبانيا
وحقق متوسط ميدان برشلونة الإسباني بطولة كأس العالم 2010، وهو أول لقب لـ«لاروخا» في تاريخها، كما شارك في نسختي كأس العالم 2018 بروسيا، و2022 بقطر.

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