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إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 02:26 مساء
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
مدرب المنتخب الإسباني الأول لويس إنريكي. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الأول لويس إنريكي، على خلفية إقصاء إسبانيا من دور الـ16 لكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان اليوم الخميس: «أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب لويس إنريكي بالقرار»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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وتولى إنريكي مهمة تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقاده لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، قبل أن يقصى من المونديال الأخير على يد المغرب.

أكبر فوز في تاريخ مشاركات إسبانيا
وحقق لويس إنريكي أكبر فوز في تاريخ مشاركات إسبانيا بكأس العالم عندما واجه كوستاريكا في دور المجموعات وهزمها بسباعية نظيفة، لكنه تعرض للخسارة أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح، ليودع منافسات كأس العالم.

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