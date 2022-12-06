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المغرب إلى ربع نهائي المونديال بعد الفوز على إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 08:00 مساء
المغرب إلى ربع نهائي المونديال بعد الفوز على إسبانيا
لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بهدف في مرمى المنتخب الكندي بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب المغربي الفوز بركلات الترجيح على نظيره المنتخب الإسباني، في إطار دور الـ16 من كأس العالم 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وسيطر التعادل السلبي على أشواط المباراة الأساسية والإضافية، قبل أن يلجأ الحكم لركلات الترجيح، لتحديد الفائز والتي ابتسمت لـ«أسود الأطلسي».

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وخاض المنتخب المغربي أول أشواط إضافية في كأس العالم على مر تاريخه، كما أنه أصبح أول منتخب أفريقي يفوز بركلات الترجيح في منافسات المونديال.

وأصبح المغرب أول فريق عربي يصل ربع نهائي المونديال، ورابع منتخب أفريقي يصل للدور ذاته بعد كل من الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.

المغرب في ربع النهائي
ويلتقي المنتخب المغربي مع الفائز من مواجهة سويسرا والبرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم 2022. 

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