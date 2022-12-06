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تشكيل متوازن في المباراة التاريخية للمغرب أمام إسبانيا بمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 04:53 مساء
تشكيل متوازن في المباراة التاريخية للمغرب أمام إسبانيا بمونديال قطر 2022
علمي المغرب وإسبانيا. (فرانس برس)
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يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الإسباني في مباراة تاريخية في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة. ويسعى زملاء القائد رومان سايس لتحقيق حلم ربع النهائي للمرة الأولى في سادس مشاركة لـ«أسود الأطلس» في المونديال.

تشكيل المغرب
تياسين بونو - أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.

تشكيل إسبانيا
أوناي سيمون - ماركوس يورينتي - رودري - إيمريك لابورت - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - جابي - بيدري - ماركو أسينسيو - فيران توريس - داني أولمو.

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