Atwasat

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 05:06 مساء
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
مدرب المنتخب الأسباني لويس إنريكي من المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أشار مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي إلى صعوبة مهمة منتخب بلاده اليوم الإثنين أمام المنتخب المغربي في دور الـ16 من كأس العالم 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وقال لويس: «جميعنا مستعدون للمباراة، وفي كامل تركيزنا، في كأس العالم دائما ما تواجه المنتخبات الكبيرة، والمغرب تأهل بعد صدارته للمجموعة السادسة عن جدارة واستحقاق»، وذلك بحسب ما نشرته الوكالة القطرية «قنا»، نقلًا عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وأضاف إنريكي: «سنظل نعتمد على نفس أسلوبنا، ونسلك نفس منهجيتنا، جهزنا جيدًا للمباراة، وقرأنا الخصم وحضرنا له، ونأمل في تقديم العرض المنتظر منا، لن نغير من أسلوبنا أو فلسفتنا»، وأكمل:«نعم تغير الزمان كثيرًا، واختلفت الطرق التدريبية منذ أن كنت أتولى تدريب برشلونة في 2015، ولكن يبقى جوهر الفكرة واحد، ولا يمكننا تغيير فلسفتنا التي جلبت لنا الانتصارات والأفراح».

- على رأس مجموعته.. المغرب ممثل العرب الوحيد في ثمن نهائي المونديال (صور)
- انطلاق «الماتادور» الإسباني أولمو من رديف دينامو زغرب الكرواتي للتوهج في مونديال قطر 2022

وتابع المدرب الإسباني حديثه: «الأجواء في التدريبات كانت رائعة، والجميع مستعدون للمباراة، نملك رغبة كبيرة في تحقيق الفوز غدًا أمام المنتخب المغربي، والتأهل لدور الثمانية».
وبسؤاله عن إذا ما استعدوا للمباراة بالتدرب على ركلات الترجيح، بالنظر إلى أن المباراة تلعب في الأدوار الإقصائية، قال إنريكي: «بالفعل طالبت جميع اللاعبين التدرب على ركلات الترجيح، خلال فترة وجودهم مع أنديتهم، بما أن كل الاحتمالات واردة، لذلك يجب أن نكون يقظين».

إشادة بالخصم وانتظار الدعم
وفي ختام تصريحاته قال إنريكي إن المنتخب المغربي يملك عناصر مميزة كثيرة، ويضم بين صفوفه عديد اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا ويمثلون أندية قمة، وقدموا بطولة كبيرة حتى الآن، لكنه يأمل في الحصول على الدعم الجماهيري من قبل الجماهير الإسبانية الحاضرة في قطر، لحسم المواجهة الصعبة أمام «أسود الأطلس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا

«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا
سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية

سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»

منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي

مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي
مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1

مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي

تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تتوج بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه
ليبيا تتوج بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه
مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي
مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا ...
اليابان تستعد بالمفاجآت لكرواتيا في دور الـ16 لمونديال قطر.. بالتوقيت الليبي
اليابان تستعد بالمفاجآت لكرواتيا في دور الـ16 لمونديال قطر.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
المزيد
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا...
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام ......
البرازيل تترقب «نحس» نيمار قبل قرار ظهوره أمام كوريا الجنوبية في الدور الإقصائي.. الإثنين
البرازيل تترقب «نحس» نيمار قبل قرار ظهوره أمام كوريا ......
اليابان تستعد بالمفاجآت لكرواتيا في دور الـ16 لمونديال قطر.. بالتوقيت الليبي
اليابان تستعد بالمفاجآت لكرواتيا في دور الـ16 لمونديال قطر........
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط