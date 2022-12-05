مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أشار مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي إلى صعوبة مهمة منتخب بلاده اليوم الإثنين أمام المنتخب المغربي في دور الـ16 من كأس العالم 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وقال لويس: «جميعنا مستعدون للمباراة، وفي كامل تركيزنا، في كأس العالم دائما ما تواجه المنتخبات الكبيرة، والمغرب تأهل بعد صدارته للمجموعة السادسة عن جدارة واستحقاق»، وذلك بحسب ما نشرته الوكالة القطرية «قنا»، نقلًا عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وأضاف إنريكي: «سنظل نعتمد على نفس أسلوبنا، ونسلك نفس منهجيتنا، جهزنا جيدًا للمباراة، وقرأنا الخصم وحضرنا له، ونأمل في تقديم العرض المنتظر منا، لن نغير من أسلوبنا أو فلسفتنا»، وأكمل:«نعم تغير الزمان كثيرًا، واختلفت الطرق التدريبية منذ أن كنت أتولى تدريب برشلونة في 2015، ولكن يبقى جوهر الفكرة واحد، ولا يمكننا تغيير فلسفتنا التي جلبت لنا الانتصارات والأفراح».

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وتابع المدرب الإسباني حديثه: «الأجواء في التدريبات كانت رائعة، والجميع مستعدون للمباراة، نملك رغبة كبيرة في تحقيق الفوز غدًا أمام المنتخب المغربي، والتأهل لدور الثمانية».

وبسؤاله عن إذا ما استعدوا للمباراة بالتدرب على ركلات الترجيح، بالنظر إلى أن المباراة تلعب في الأدوار الإقصائية، قال إنريكي: «بالفعل طالبت جميع اللاعبين التدرب على ركلات الترجيح، خلال فترة وجودهم مع أنديتهم، بما أن كل الاحتمالات واردة، لذلك يجب أن نكون يقظين».