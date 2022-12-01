على رأس مجموعته.. المغرب ممثل العرب الوحيد في ثمن نهائي المونديال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن ممثل العرب الوحيد المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف واحد على منتخب كندا في المواجهة التي جمعت بينهما، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح المهاجم حكيم زياش أهداف اللقاء بعد خطأ من الحارس الكندي ميلان بورجان، في الدقيقة الرابعة، بعدها أضاف المهاجم يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما احتسب الهدف الذي سجله المنتخب الكندي، للاعب المغربي نايف أكرد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

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وسجل المنتخب المغربي هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، قبل أن يلغيه الحكم واحتسب خطأ للمنتخب الكندي، وأطلق بعدها صافرته بنهاية الشوط الأول.

ودخل المنتخب المغربي الشوط الثاني وركن للدفاع، إذ بدأت كندا بالهجوم بغية إدراك التعادل، ولكن شراسة الدفاع المغربي حالت دون ذلك، وانتهت المباراة بفوز «أسود الأطلس» باللقاء.

كرواتيا تتعادل سلبيًا أمام بلجيكا

وفي المواجهة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الكرواتي في الشوط الأول، لكن الحكم عاد وألغاها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، كمتصدر للمجموعة السادسة، فيما حل المنتخب الكرواتي ثانيًا بعد تعادله أمام منتخب بلجيكا.

فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)