حقائق من مواجهة المغرب وكندا

القاهرة - بوابة الوسط

يتقدم المنتخب المغربي على نظيره منتخب كندا بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول، وبهذه النتيجة يضمن ممثل العرب الصعود إلى الدور المقبل من كأس العالم 2022، بعد خروج كل من السعودية وتونس وقطر.

حقائق من المباراة

استطاع المهاجم المغربي حكيم زياش أن يسجل الهدف في الدقيقة 3، ليكون أسرع هدف تسجله المغرب، والمنتخبات العربية ككل في منافسات كأس العالم، وكذلك أبعد هدف مسافة، ويكون حكيم ثالث لاعب مغربي يسجل ويصنع في نفس النسخة من بطولة العالم.

وعادل أشرف حكيمي وحكيم زياش رقم المغربي مصطفى حاجي، كأكثر من شارك رفقة «أسود الأطلسي» كأساسي في مباريات بالمونديال، برصيد 6 مشاركات.

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وبتسجيله الهدف الثاني أصبح يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل هدفا في أكثر من نسخة لكأس العالم، حيث سجل من قبل في مونديال روسيا 2018، واليوم يسجل في مونديال قطر 2022.