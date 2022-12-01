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المغرب أمل العرب الباقي في التأهل لثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 03:23 مساء
المغرب أمل العرب الباقي في التأهل لثمن النهائي
لاعب المنتخب المغربي عبد الحمدي صابيري من مباراة كندا في كأس العالم، 27 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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يواجه المنتخب المغربي، مساء الخميس، نظيره الكندي في آخر مواجهات دور المجموعات، لكأس العالم 2022، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتدخل المغرب المباراة حاملة الآمال العربية، بعد أن ودعت قطر وتونس والسعودية البطولة من دور المجموعات، ليكون «أسود الأطلس» ممثل العرب الوحيد، والذي يأمل في بلوغ دور الـ16 من المونديال.

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ويسعى رجال المدرب وليد الركراكي إلى الفوز على المنتخب الكندي لضمان التأهل للدور المقبل، لا سيما أن كندا فقدت حظوظها في التأهل بعد خسارتها في مباراتيها السابقتين أمام بلجيكا وكرواتيا.

ويملك «أسود الأطلس» في رصيدهم أربع نقاط من مواجهتين، إذ تعادلوا في المباراة الأولى أمام كرواتيا، فيما استطاعت كتيبة المغاربة تحقيق الفوز على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في الجولة السابقة.

ثلاث مواجهات سابقة بين المنتخبين
ولم تخسر المغرب من قبل أمام كندا، إذ جمعتهم ثلاث مواجهات سابقة في مختلف المسابقات، استطاعت المغرب أن تحقق فيها فوزين وتعادل، كان آخرها الفوز وديا برباعية نظيفة في 2016، وهي المرة الأخيرة التي واجه فيها المنتخب الكندي منتخبا أفريقيا، ليعود لمواجهة المنتخب نفسه مرة أخرى بعد ست سنوات.

ويتطلع المنتخب المغربي لتكرار إنجاز 1986، بالعبور إلى دور الـ16 من كأس العالم، وفي حالة حفاظه على نظافة شباكه في المباراة الثالثة تواليا، سيكون المغرب أول منتخب أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في أول ثلاث مباريات بالمونديال.

التعادل يضمن التأهل
ويكفي المنتخب المغربي أن يحقق التعادل في مباراة اليوم أمام كندا ليعبر للدور المقبل من كأس العالم.

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