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الشوط الأول: المغرب في صدارة المجموعة وكرواتيا ثانيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 05:56 مساء
الشوط الأول: المغرب في صدارة المجموعة وكرواتيا ثانيا (صور)
فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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تقدم المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد على  منتخب كندا في المواجهة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية.

وافتتح المهاجم حكيم زياش أهداف اللقاء بعد خطأ من الحارس الكندي ميلان بورجان، في الدقيقة الرابعة، بعدها أضاف المهاجم يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما احتسب الهدف الذي سجله المنتخب الكندي، للاعب المغربي نايف أكرد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وسجل المنتخب المغربي هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، قبل أن يلغيه الحكم واحتسب خطأ للمنتخب الكندي، وأطلق بعدها صافرته بنهاية الشوط الأول.

مباراة بلجيكا وكرواتيا 
وفي المواجهة الأخرى بين كرواتيا وبلجيكا انتهى الشوط بالتعادل السلبي بين المنتخبين، واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الكرواتي، لكن الحكم عاد وألغاها، لينتهي الشوط كما بدأ.

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وفي حالة استمرت النتيجة على حالها، فإن المنتخب المغربي سيصعد إلى دور الـ16 وهو متصدر لمجموعته، رفقة المنتخب الكرواتي ثانيًا.

فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
فرحة لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري بالهدف الثاني في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
فرحة لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري بالهدف الثاني في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالهدف الأول في شباك منتخب كندا بكأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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