المدافع المغربي شادي رياض ينضم لقائمة برشلونة الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لخوض منافسات الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ»، وشهدت تواجد المغربي شادي رياض وآنخيل ألاركون وأليكس جاريدو.

ويشارك برشلونة في «اليوروبا ليغ» عقب خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، وفق ما نشرته جريدة «سبورت الكتالونية».

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واتجه المدرب الإسباني لفريق الشباب من أجل تعزيز تشكيلته بعد خروج المهاجم الهولندي ممفيس ديباي نحو أتلتيكو مدريد، بينما اعتزل قائد الفريق جيرارد بيكيه، إضافة إلى انقضاء سوق الانتقالات الشتوي دون أن يشتري برشلونة أي لاعب.

المشاركة الأولى مع برشلونة

ودشن النجم المغربي الواعد شادي رياض، مدافع «لاماسيا» فريق الشباب لبرشلونة الإسباني، مشاركته الأولى مع الفريق الأول، أمام أوساسونا في الجولة الـ14 من «الليجا».

يُذكر أن شادي رياض، هو مدافع مغربي شاب (19 عاما)، علما بأنه انضم لصفوف فريق الشباب في برشلونة في صيف 2019 قادما من قطاع الناشئين بنادي ريال مايوركا، وقد تم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب المغربي تحت 20 عاما.