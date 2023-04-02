بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد

القاهرة - بوابة الوسط

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية قاد بها فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه بلد الوليد بسداسية نظيفة الأحد ليبقي على آماله بالاحتفاظ باللقب، وذلك ضمن المرحلة 27 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض بنزيما (35 عامًا) أفضل هداف للريال هذا الموسم مع 14 هدفًا في «لا ليغا»، نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثية في ست دقائق و30 ثانية في ثالث أسرع «هاتريك» في تاريخ النادي الملكي، وفق «فرانس 24».

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وبدأ المهاجم الفرنسي استعراضه برأسية في الدقيقة 29 مستفيدًا من خطأ من المدافع الدولي المغربي جواد الياميق، قبل أن يضيف الثاني بتسديدة من حافة المنطقة بالدقيقة 32، واختتم الثلاثية بحركة خلفية أكروباتية عند الدقيقة 36.

وافتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 22، ليعود البرازيلي ويمرر كرة الهدف الخامس لماركو أسنسيو بالدقيقة 73. واختتم لوكاس فاسكيس الاستعراض المدريدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع بعد التسعين، إثر تمريرة من البديل البلجيكي إيدن هازار الذي حل بدلًا من بنزيما في الدقيقة 65.

أول ثلاثية لبنزيما

وبات بنزيما الذي سجل ثلاثية في الشوط الأول للمرة الأولى منذ انضمامه إلى النادي الملكي حسب «أوبتا» للإحصاءات، يتأخر بفارق ثلاثة أهداف عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي قاد فريقه للفوز على مضيفه إلتشي بأربعة أهداف نظيفة السبت، رافعًا رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة مقابل 59 للغريم مدريد.

وأثبت ريال قوته على ملعبه «سانتياغو برنابيو» هذا الموسم حيث لم يخسر أيًا من مبارياته الـ 13 التي خاضها في الدوري، ففاز في 9 وتعادل في أربع.