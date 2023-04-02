مدافع بايرن: لا توجد محادثات مع النادي لتجديد عقدي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني بنيامين بافارد، اليوم الأحد، في تصريح إلى شبكة «تيليفوت» الفرنسية أنه لا يوجد مفاوضات من جانب ناديه لتجديد عقده، خاصة مع ارتباط اللاعب بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

ينتهي عقد بافارد مع العملاق البافاري في يونيو 2024، وأشارت جريدة «سبورت» في وقت سابق إلى وجود اهتمام من جانب برشلونة باللاعب، الذي ينتظر انتهاء عقده مع بايرن لينتقل إليهم مجانًا.

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قال بافارد: «كنت أتوقع هذا السؤال. لا توجد محادثات حاليًا مع النادي، نحن نركز على تحقيق أهداف الموسم».