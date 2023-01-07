  • Alwasat News
Atwasat

البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 07:43 مساء
البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة
الفرنسي بنجامين بافارد، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني لتجديد عقد لاعبه الفرنسي بنجامين بافارد ، والذي ينتهي يونيو المقبل، قاطعًا الطريق على برشلونة الإسباني الذي يرغب في تعزيز صفوفه.

وأعلن المدير الرياضي لـ«البافاري» صالح حميديتش، أنه سيجري مفاوضات مع بافارد حول صفقة جديدة، مضيفًا: «بنجي لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، ولا يزال لدينا خطط كبيرة معًا»، وذلك وفق ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.

بايرن ميونخ يعلن غياب نصير مزراوي عن معسكر الدوحة
بايرن يوقع مع بليند لتعويض غياب هيرنانديز

الانتقال لبرشلونة مجانا؟
وحول ارتباط بافارد بالانتقال لنادي برشلونة مجانًا الصيف المقبل، قال حميديتش: «كما أخبرني بافارد، إنه يشعر براحة كبيرة في بايرن، ويرغب في الاستمرار معنا».

ويبحث «البلوغرانا» عن تعزيز تشكيلته في الصيف المقبل، بلاعبين مجانيين، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، بينما أكد مدربه عدم دخول السوق الشتوية، مؤكدًا أنه سعيد بتشكيلته الحالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإسباني ألكاراس يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة
الإسباني ألكاراس يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة
تمديد عقد ديشان مدربًا لـ«الديوك» الفرنسية حتى 2026.. رسميا
تمديد عقد ديشان مدربًا لـ«الديوك» الفرنسية حتى 2026.. رسميا
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي
اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز
اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين...
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة...
البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة
البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة...
رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أندري سانتوس قادما من فاسكو دا غاما
رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أندري سانتوس قادما من فاسكو دا......
اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز
اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز...
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي...
المزيد