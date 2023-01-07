البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني لتجديد عقد لاعبه الفرنسي بنجامين بافارد ، والذي ينتهي يونيو المقبل، قاطعًا الطريق على برشلونة الإسباني الذي يرغب في تعزيز صفوفه.

وأعلن المدير الرياضي لـ«البافاري» صالح حميديتش، أنه سيجري مفاوضات مع بافارد حول صفقة جديدة، مضيفًا: «بنجي لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، ولا يزال لدينا خطط كبيرة معًا»، وذلك وفق ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.

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الانتقال لبرشلونة مجانا؟

وحول ارتباط بافارد بالانتقال لنادي برشلونة مجانًا الصيف المقبل، قال حميديتش: «كما أخبرني بافارد، إنه يشعر براحة كبيرة في بايرن، ويرغب في الاستمرار معنا».

ويبحث «البلوغرانا» عن تعزيز تشكيلته في الصيف المقبل، بلاعبين مجانيين، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، بينما أكد مدربه عدم دخول السوق الشتوية، مؤكدًا أنه سعيد بتشكيلته الحالية.