بايرن ميونخ يعلن غياب نصير مزراوي عن معسكر الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الجمعة، غياب لاعبه المغربي نصير مزراوي عن معسكر الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة، بسبب مشاكل صحية.

وجاء في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه، أن المغربي مازال في طور التعافي من إصابته بفايروس كورونا، عقب مشاركته الناجحة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك وفق ما نشره موقع «بي إن سبورت».

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رابع العالم مع المغرب

وتألق نصير مع منتخب المغرب في كأس العالم الأخيرة بقطر، بعد تحقيقه إنجازا عربيا وأفريقيا، بالحصول على رابع العالم، عقب الهزيمة من منتخب كرواتيا.

ويعسكر النادي «البافاري» في العاصمة القطرية الدوحة، للاستعداد للجزء الثاني من الموسم، بينما لن يسافر نصير مزراوي مع الفريق.