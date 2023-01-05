بايرن يوقع مع بليند لتعويض غياب هيرنانديز

القاهرة - بوابة الوسط

اجتاز الدولي الهولندي دالي بليند الفحوصات الطبية في نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، لينضم للفريق في عقد حتى الصيف المقبل، قابل للتمديد لسنة إضافية.

وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، توصل العملاق البافاري لاتفاق مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بعد ارتباطه سابقا بالانتقال إلى أندية بلجيكية وإسبانية، إلا أن بايرن استطاع خطف الصفقة لصالحه.

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وفسخ بليند تعاقده في وقت سابق بالتراض مع ناديه الهولندي أياكس، ليكون لاعبا حرا في الانتقالات الشتوية الحالية، ما دفع بايرن لاتخاذ قرار التوقيع معه.