مُدافع بايرن ينفي كل التكهنات حول مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدافع الفرنسي الدولي بنجامان بافارد أن هدفه البقاء مع بايرن ميونيخ الألماني، نافيًا التكهنات بأنه سيغادر بافاريا في الصيف، مضيفًا الخميس «لم أقل أبدًا أنني أريد الرحيل».

ينتهي عقد الظهير الأيمن مع ناديه في عام 2024، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يكون مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو العودة إلى الفرنسي في الصيف، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وفي مقابلة مع صحيفة «سبورت 1» الألمانية نُشرت الخميس قال بافارد «أنا لست الشخص الذي يغادر السفينة في منتصف الرحلة».

وأشارت تقارير إلى أن بايرن تلقى عرضًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام للحصول على خدمات بطل العالم 2018 وقوبل بالرفض.

تابع ابن الـ26 عامًا «أعرف جيدًا أنني في نادٍ كبير حيث كل الأمور ممتازة. أنا مرتاح جدًا هنا وأحب الجماهير. آمل أن نحقق المزيد من الأمور سويًا هذا الموسم».

بافارد يشيد بمدربه

وأشاد بافارد الذي وصل إلى «بافاريا» في صيف 2019 قادمًا من شتوتغارت بالعمل الذي يقوم به المدرب يوليان ناغلسمان.

قال لاعب ليل السابق في هذا الصدد «كرة القدم التي يريد أن يلعبها هي تمامًا ما أحبه. إنها كرة هجومية حيث تتحرك دائمًا. أتعلّم منه كل يوم كيف أتطوّر».

سيغيب بافارد عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الضيف باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء المقبل، بعد أن طُرد في الوقت بدل الضائع خلال فوز فريقه في باريس بهدف نظيف ذهابًا لتلقيه بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على الأرجنتيني ليونيل ميسي.