بايرن يتوصل لاتفاق مع مهاجمه تشوبو موتينغ لعام إضافي

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق كامل مع المهاجم الكاميروني إريك تشوبو موتينغ لتمديد عقده مع الفريق لموسم آخر.

وسعى «البافاري» لأخذ خطوة بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق منذ نوفمبر الماضي، حتى توصل لاتفاق مع اللاعب، اليوم، بحسب ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وسيرتبط الكاميروني البالغ من العمر 33 عاما مع النادي الألماني حتى 2024، مع زيادة في المقابل المادي الذي يتحصل عليه.

وارتبط اسم تشوبو موتينغ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعويضا لرحيل البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي رحل نحو النصر السعودي، لكن بايرن ميونخ قطع الطريق على مانشستر الذي جلب فيغورست من بشكتاش التركي.

الانضمام إلى بايرن

وانضم موتينغ إلى بايرن ميونخ الألماني في 2020 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة عام واحد، إلا أن البايرن لا يرغب في التفريط في مهاجمه، الذي بات أساسيا في التشكيلة، على الرغم من قدومه احتياطيا للهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وبعد انتقال ليفاندوفكسي إلى برشلونة صيف 2022، قرر مدرب البايرن يوليان ناغلسمان الاعتماد على اللاعب الكاميروني.