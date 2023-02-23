بعد تعافيه من كورونا.. عودة مزاروي لتدريبات بايرن الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت تدريبات بايرن ميونخ الألماني عودة الظهير الأيمن نصير مزراوي للتدريبات الجماعية للفريق، بعد أن غاب عنها قرابة الشهرين بسبب الإصابة.

وأصيب مزراوي بفايروس كورونا عقب مشاركته مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم 2022، الذي تسبب بإصابته بالتهاب في غشاء القلب، وأبعده عن الملاعب.

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وشارك مزراوي في تدريبات فردية خفيفة في الأيام الماضية، إلا أنه انضم اليوم الخميس إلى تدريبات فريقه الجماعية استعدادا لقادم المواعيد.

مشاركته بيد المدرب

ويبقى أمر مشاركة اللاعب في المباريات بيد مدرب الفريق يوليان ناغلسمان، بينما تلقى نصير مزراوي التصريح الطبي للعب.

وينتظر «البافاري» مواجهة كبيرة الأحد المقبل، في الصراع على صدارة الدوري الألماني أمام يونيو برلين، الذي يتساوى معه بـ43 نقطة، إلى جانب بروسيا دورتموند.