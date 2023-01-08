مدرب البايرن يؤكد استقرار حالة المغربي نصير مزراوي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب بايرن ميونخ الألماني، يوليان ناجلزمان، إن حالة الدولي المغربي نصير مزراوي مستقرة، مؤكدًا أن اللاعب يعيش حياته بصورة طبيعية.

وأصيب مزراوي بفيروس كورونا عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، أدى إلى التهاب في غشاء القلب، كمضاعفات للإصابة بالفيروس، والتي منعته من الالتحاق بمعسكر فريقه في الدوحة، وفق ما نشرته جريدة «بيلد» الألمانية.

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وصرح المدرب اليوم الأحد، قائلًا: «الحمدلله، الوضع ليس بهذا السوء، حالة اللاعب مستقرة، وهو يمارس حياته الطبيعية، الوضع ليس مأساويًا كما حدث مع ألفونسو ديفيز، لكنه يحتاج إلى الراحة».

متابعة حالة اللاعب عن كثب

وأضاف: «نتابع حالته عن كثب، وسنقوم بعمل اختبارات له، إنه أمر مؤسف أن نفقد لاعبًا مثله في هذا الوقت من الموسم، لقد قدم مستوى جيد في النصف الأول، نأمل أن يعود سريعًا».

وكشف طبيب الفريق «البافاري»، مدة غياب نصير مزراوي، إذ سيغيب اللاعب بين أربعة وستة أسابيع.