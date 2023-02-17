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الدوري الألماني: بايرن ميونخ يحل ضيفا على بروسيا مونشنغلادباخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 04:39 مساء
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يحل ضيفا على بروسيا مونشنغلادباخ
لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني. (أرشيفية: الإنترنت)
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يجد بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، نفسه بضيافة "المزعج" بوروسيا مونشنغلادباخ السبت ضمن منافسات المرحلة 21 التي تشهد منافسة ضارية على الصدارة.

وسبق لصاحب الأرض أن فاز على عملاق بافاريا تسع مرات في «بوندسليغا» منذ موسم 2011-2012، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

بغض النظر عن نتائج الفريقين في السنوات الأخيرة، حيث فاز بايرن باللقب وحلّ مونشنغلادباخ ثلاث مرت فقط ضمن المراكز الأربعة الأولى، إلاّ أن المواجهة بينهما اكتسبت دائماً طابعاً تنافسياً.

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منذ 2012، وهو العام الأخير الذي فشل خلاله بايرن في إحراز لقب الدوري، لم يتمكن أي فريق من الفوز على عملاق بافاريا أكثر من خمس مرات باستثناء مونشنغلادباخ، حيث حصد الأخير 32 نقطة بمواجهة بايرن منذ موسم 2011-2012، وهو أعلى عدد من النقاط في الدوري في ذلك الوقت.

أضاف مونشنغلادباخ إلى إنجازاته، فوزاً تاريخياً على بايرن عندما سحقه 5-0 في كأس ألمانيا موسم 2021-2022، وهي أكبر خسارة للبافاريين أمام منافس منذ حقبة السبعينات.

التغيير الأبرز: ترك الحارس سومر
غير أن التبديل الأبرز في صفوف مونشنغلادباخ منذ هذا الفوز الساحق، كان بتخليه عن حارسه يان سومر لصالح ميونيخ بالذات ليحل بين الخشبات الثلاث بدلاً من مانويل نوير المُصاب بكسر في قدمه خلال ممارسته رياضة التزلج، حيث سيواجه السويسري رفاقه السابقين على ملعب «بوروسيا بارك» للمرة الأولى السبت.

قال مدرب مونشنغلادباخ دانيال فاركه أمام الصحافيين «سجِلنا ضدهم يظهر أنه يمكن الاعتماد علينا في انتزاع النقاط من بايرن ميونيخ».

وأضاف المدرب الألماني الذي قاد فريقه للمركز العاشر برصيد 26 نقطة «بالنسبة لي، هي مجرد فرصة أخرى لنا لإضافة نقاط إلى رصيدنا».

أونيون ثانيا بفارق نقطة
كما يدرك الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر أنه كان الخطر المحدق بفريقه المتصدر مع 43 نقطة بمواجهة مونشنغلادباخ، خصوصاً أن أونيون برلين الثاني بفارق نقطة والذي يستقبل شالكه الأحد، وبوروسيا دورتموند الثالث بفارق ثلاث نقاط والذي يستقبل بدوره هرتا برلين في اليوم ذاته ينتظران دعسة ناقصة للانقضاض على الصدارة.

وحدهما أونيون وبوروسيا دورتموند فازا بجميع مبارياتهم الخمس منذ مطلع العام الحالي.

بعد فوز بايرن على باريس سان جرمان في عقر داره 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء قال المدرب «تبدو الأمور متقاربة في الوقت الحالي».

وتابع: «الآن الأمر عائد إلى مونشنغلادباخ ونعلم أنهم ينتظرون منا أن نتعثر. لا نريد أن نقدم معروفا لأحد».

لاعب تحت المجهر: يان سومر
فرض حامي عرين مونشنغلادباخ نفسه نجماً وسداً منيعاً أمام بايرن في أغسطس الماضي، ليحقق رقماً قياسياً من 19 صدة ويفرض التعادل 1- 1 خارج معقل فريقه.

بعد ستة أشهر، انتقل سومر إلى بافاريا بدلاً من القائد الحارس الدولي نوير المصاب.

ولطالما كان سومر من الحراس الذين أزعجوا بايرن خلال السنوات الثماني والنصف التي قضاها في مونشنغلادباخ وامتلك سجلاً مذهلاً بمواجهة أبطال ألمانيا خلال تلك الفترة، مع سبعة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وست هزائم.

وعلى الرغم من خسارة أفضل لاعب في صفوفه لصالح بايرن ميونيخ، تعهد المدير الرياضي لنادي مونشنغلادباخ رولاند فيركوس الاحتفال برحيل سومر بـ«وداع رسمي» قبل مباراة السبت.

وشدد على أن: «يان يتطلع إلى ذلك وأنا متأكد من أن جماهيرنا كذلك».

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