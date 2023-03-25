منتخب المغرب يتأهل رسميا إلى الأمم الأفريقية 2023 قبل ساعات من مواجهة البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى المغرب قبل 24 ساعة من مباراته الودية أمام البرازيل في طنجة، خبرا سارا بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعد تعادل مطارديه المباشرين جنوب أفريقيا وضيفتها ليبيريا (2-2) الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة.

- المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز

ويستضيف «أسود الأطلس»، السبت، البرازيل لخوض مباراة ودية بعد ثلاثة أشهر على ملحمته التاريخية بمونديال قطر، حيث أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم، ويخوض منتخب «الأسود» اختبارا حقيقيا السبت أمام نظيره البرازيلي، في مقابلة ودية على ملعب «ابن بطوطة» في مدينة طنجة شمال المغرب، بعد ثلاثة أشهر من إنجازه التاريخي في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم، حسب «فرانس برس».

وبات «أسود الأطلس» أول المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، مستغلا تعادل مطارديه المباشرين جنوب أفريقيا وضيفتها ليبيريا، وجاء تأهل المغرب لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

وأمام البرازيل، سيعتمد المدرب وليد الركراكي على تشكيلة جلها من اللاعبين الذين تألقوا في المونديال، على رأسهم الحارس ياسين بونو، والمدافع أشرف حكيمي والظهير حكيم زياش وسفيان أمرابط وعزالدين أوناحي.

بالمقابل، ستكون الفرصة سانحة أمام المدرب البرازيلي الجديد، وهو رامون مينيزيس (50 عاما) الذي يشرف على منتخب ما دون 20 عاما، لبث دماء جديدة في تشكيلته، إذ أنه استدعى 10 لاعبين فقط من أصل 23 دافعوا عن ألوان «السيليساو» في مونديال قطر.