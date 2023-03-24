هالاند يحلم بترك بصمته في الدوريات الخمسة الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

لم يمر عام كامل منذ انضمام إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، وهناك بالفعل تكهنات حول مستقبل النرويجي في ملعب الاتحاد. تزعم التقارير الأخيرة بأن ريال مدريد يدرس خطوة لصالح هالاند، حيث يعتقد أيضًا أن باريس سان جيرمان يراقب الوضع قبل فترة الانتقالات الصيفية.

تم التعاقد مع هالاند ليكون لاعب مانشستر سيتي الجديد الصيف الماضي، ولكن حتى عندما انضم من بوروسيا دورتموند، كان هناك شعور بأنه قد لا يكون في النادي لفترة طويلة، وفق ما نشره موقع «فوربس».

في الواقع، هالاند قضى في الدوري الإنجليزي بضعة أشهر فقط عندما تحدث والده ألف إنجي هالاند عن رغبة ابنه في اللعب في بطولات الدوري الأخرى.

- بيب غوارديولا: هالاند سيتألق حتى في الكونغو

- النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي

قال والد هالاند في فيلم وثائقي يركز على قرار هالاند بالانضمام إلى السيتي: «أعتقد أن إرلينغ يريد إثبات قدراته في جميع البطولات». «ثم يمكنه البقاء هناك في مانشستر سيتي لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر. يمكن أن يكون، على سبيل المثال، عامان ونصف في ألمانيا، وسنتان ونصف في إنجلترا ثم في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، أليس كذلك؟».

على الرغم من تسجيله 42 هدفًا رائعًا لمانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ، فإنه قد تم طرح أسئلة حول دور هالاند الأوسع في فريق بيب جوارديولا، قد يكون اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هو الأكثر ذكاءً في جيله، لكنه يفتقر إلى لعب الاستحواذ على الكرة، هو لاعب محدود وليس شاملا.

هالاند لا يتماشى مع طريقة السيتي

وبالنظر لطريقة لعب السيتي، الذي يحب خنق الخصوم من خلال استخدامهم للاستحواذ على الكرة، يعتبر هالاند غير فعال في مسألة الضغط على الخصوم من الأمام، إلى جانب أنه غير طريقة لعب الفريق لتتماشى مع أسلوبه في اللعب.

بالطبع، هذا لا يعني أن سيتي سيرغب في بيع هالاند هذا الصيف، لكن أي اهتمام برقم تسعة في النرويج سيؤدي بهم إلى مفترق طرق، أولا: ما مدى رضاهم عن مساهمة هالاند الإجمالية مع الفريق بخلاف أرقام تسجيل الأهداف، وثانيا: هل يمكن أن يرغبوا في بيعه وإعادة استثمار الأموال في بديل أكثر شمولا؟.