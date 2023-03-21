النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي

القاهرة - بوابة الوسط

يغيب المهاجم الغزير إرلينغ هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن الاتحاد النرويجي للعبة الثلاثاء.

واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي خمسة أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية «هاتريك» ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت.

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وقال الاتحاد النرويجي إن ابن الـ22 عامًا غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه، ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله «كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات من الواضح أنه لن يكون جاهزًا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا»، حسب «فرانس برس».

وتبدأ النرويج حملتها بمباراتين خارج أرضها ضد إسبانيا في ملقة السبت ومن ثم ضد جورجيا في باتومي الثلاثاء المقبل. ويقدم هالاند مستويات خارقة هذا الموسم مع ناديه الذي وصل إليه الصيف الماضي وسجل حتى الآن 42 هدفًا في جميع المسابقات ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الابطال (10).