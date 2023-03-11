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بيب غوارديولا: هالاند سيتألق حتى في الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 07:16 مساء
بيب غوارديولا: هالاند سيتألق حتى في الكونغو
بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يحتضن لاعب فريقه إيرلينغ هالاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكّد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعب فريقه إيرلينغ هالاند سيتألق في أي دوري يلعب فيه، حتى لو لعب الكونغو.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية اليوم السبت: «هؤلاء اللاعبون يتكيفون في كل مكان، في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لا مشكلة»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وأردف المدرب الإسباني: «أود قول أن هالاند بإمكانه التألق في ألمانيا، في إسبانيا، في إيطاليا، في النرويج، في الكونغو، في كل مكان».

صدارة الهدافين
ويحتل هالاند صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيله 27 هدفاً حتى الآن، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه نجم توتنهام هاري كين بفارق تسعة أهداف.

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