بيب غوارديولا: هالاند سيتألق حتى في الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعب فريقه إيرلينغ هالاند سيتألق في أي دوري يلعب فيه، حتى لو لعب الكونغو.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية اليوم السبت: «هؤلاء اللاعبون يتكيفون في كل مكان، في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لا مشكلة»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

- لاعب نيوكاسل يكشف ما قاله له غوارديولا عقب المباراة​

- غوارديولا: فودين قطعة ألماس ولا يمكن المساس به

وأردف المدرب الإسباني: «أود قول أن هالاند بإمكانه التألق في ألمانيا، في إسبانيا، في إيطاليا، في النرويج، في الكونغو، في كل مكان».