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لاعب نيوكاسل يكشف ما قاله له غوارديولا عقب المباراة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 07:43 مساء
لاعب نيوكاسل يكشف ما قاله له غوارديولا عقب المباراة
لاعب وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي برونو غيمارايس. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف لاعب وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي برونو غيمارايس المحادثة بينه وبين بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، عقب المباراة التي جمعت بينهما ضمن «الجولة 26» من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال غيمارايس، عقب الخسارة بهدفين نظيفين أمام السيتي: «لقد أخبرني غوارديولا أنني لاعب جيد - هذا يجعلني سعيدًا، لأنه بالنسبة لي أفضل مدير فني رأيته في حياتي»، وفق ما نقلته «ديلي ميل».

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وتابع متوسط الميدان البرازيلي تصريحاته: «نيوكاسل سيكون في دوري أبطال أوروبا كل عام في المستقبل. أفكر في البقاء هنا لفترة طويلة. أريد أن أجعل قصتي مع النادي أولوية».

مدربه إدي هاو
وعن مدربه في فريق نيوكاسل، قال برونو غيمارايس: «إدي هاو سيصبح مدرب منتخب إنجلترا يومًا ما، أنا متأكد، هو مدير فني على أعلى مستوى».

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