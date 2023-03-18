دوري السلة الأميركي: مافريكس يعود بفوز مثير من أرض ليكرز

القاهرة - بوابة الوسط

بثلاثية قاتلة تزامن تحليقها مع إطلاق صافرة النهاية، انتزع دالاس مافريكس فوزاً مثيراً من أرض لوس أنجليس ليكرز بـ111 نقطة مقابل 110، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

وكان ليكرز الأقرب إلى تحقيق الفوز، عندما انطلق النجم كايري إرفينغ، صاحب 38 نقطة، في هجمة أخيرة لدالاس، فمرّر كرة بعيدة صعبة إلى الجناح الألماني ماكسي كليبر، ليطلق تسديدة من وضعية صعبة فرضت صمتاً رهيباً في الملعب، وفق «فرانس برس».

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في غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، تقدّم دالاس بفارق 14 نقطة قبل أن يعود إلى نقطة الصفر، مع بروز أنتوني ديفيس تحت السلة وتسجيله لليكرز 26 نقطة و10 متابعات.

وفي غياب نجم ليكرز الأسطوري ليبرون جيمس المصاب في كاحله، كان ديفيس قادراً على الحسم، لكنه سجل رمية حرة من أصل اثنتين قبل ست ثوان على نهاية الوقت.

ليكرز عاشراً

وبخسارته الثانية توالياً، يحتل ليكرز المركز العاشر في المنطقة الغربية «34 فوزاً و37 خسارة»، الأخير المخوّل خوض الملحق المؤهل إلى البلاي أوف، تحت تهديد يوتا جاز الحادي عشر، فيما بمقدوره توجيه الشكر لهيوستن روكتس وصيف القاع لفوزه الثالث توالياً على نيو أورليانز بيليكانز الثاني عشر بنتيحة 114 نقطة مقابل 112 نقطة.

من جهته، صعد مافريكس إلى المركز السادس في المنطقة الغربية، على حساب غولدن ستايت ووريورز حامل اللقب الذي عرّضه دفاعه الهش للخسارة على أرض أتلانتا هوكس بـ119 مقابل 127 نقطة، حيث سجّل للفائز تراي يونغ 25 نقطة.