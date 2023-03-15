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دوري السلة الأميركي: إيقاف لايلز وتغريم لوبيز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:51 مساء
دوري السلة الأميركي: إيقاف لايلز وتغريم لوبيز
لقطة اعتداء لاعب ساكرامنتو كينغز تري لايلز على لاعب ميلووكي لايلز، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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أُوقف تري لايلز لاعب ساكرامنتو كينغز لمباراة واحدة فيما غُرّم بروك لوبيز نجم ميلووكي باكس بـ25 ألف دولار من قبل رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء، بعد الاشتباك الذي وقع بينهما الإثنين.

وسينفّذ لايلز عقوبة الإيقاف الأربعاء عندما يحل كينغز ضيفًا على شيكاغو بولز، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وقعت الحادثة في الثواني الأخيرة من الربع الأخير خلال المباراة التي خسرها ساكرامنتو على أرضه ضد باكس بـ124 نقطة مقابل 133 الإثنين.

ارتكب لايلز خطأ على نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ثم دفعه من الخلف ما أشعل الاشتباك.

لايلز يضرب لوبيز
صعّد لوبيز الموقف من خلال مواجهة لايلز الذي ضرب لوبيز في وجهه وأمسك به حول عنقه.

وتحصل لايلز على خطأين فنيين وتم طرده بينما تعرض لوبيز الذي ساعد باكس على الفوز بلقب الدوري عام 2021، لخطأ فني واحد وتم طرده.

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