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مايكل جوردن يجري محاثات لبيع حصته في نادي هورنتس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 04:53 مساء
مايكل جوردن يجري محاثات لبيع حصته في نادي هورنتس
أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان. (أرشيفية: الإنترنت)
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يجري مايكل جوردان، أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، محادثات لبيع حصته الأكبر في نادي تشارلوت هورنتس، وفق ما أفادت شبكة «اي أس بي إن» الخميس.

وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها للشبكة إن الصفقة ستشهد بيع جوردان لأكبر حصة في النادي إلى غابي بلوتكين، مالك الأقلية في هورنتس، وريك شنال، مالك الأقلية في أتلانتا هوكس، على أن يحتفظ جوردان بحصة أقلية في تشارلوت، وفق «فرانس برس».

 

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صنفت مجلة فوربس قيمة هورنتس بـ1.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهي رابع أدنى قيمة بين 30 ناديًا في الدوري.

اشترى جوردان، أفضل لاعب في الدوري خمس مرات والذي قاد شيكاغو بولز إلى ستة ألقاب في التسعينيات، هورنتس في عام 2010 مقابل 275 مليون دولار بعد أن كان مساهمًا بأقلية في مجموعة الملكية منذ عام 2006.

المالك الوحيد ذو البشرة السمراء
جوردان الذي بلغ عامه الستين الشهر الماضي، هو المالك الوحيد من البشرة السوداء لحصة كبيرة في أي نادٍ في الدوري.

لم يتمكن النادي الواقع في ولاية نورث كارولاينا، مسقط رأس جوردان، أبدًا من الاقتراب من نجاح مالكه، ولم ينجح أبدًا بالفوز بسلسلة في الأدوار الإقصائية منذ ظهوره لأول مرة تحت مسمى بوبكاتس في عام 2004.

بلغ الأدوار الإقصائية آخر مرة عام 2016 وخسر أمام ميامي هيت في الدور الأول، ويحتل راهنًا المركز ما قبل الأخير في المنطقة الشرقية بسجل سلبي 22-49.

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