رابطة دوري السلة الأميركي توقف مورانت ثماني مباريات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه»، الأربعاء، إيقاف نجم ممفيس غريزليز جا مورانت ثماني مباريات بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسا في ملهى ليلي.

وغاب مورانت الذي عوقب بسبب «سلوكه الضار بالدوري»، عن خمس مباريات لغريزليز بقرار من الأخير، ما يعني أنه تبقت له ثلاث مباريات ضد ميامي هيت وسان أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز، وبالتالي من المتوقع أن يعود إلى الفريق الإثنين حين يتواجه مع دالاس مافريكس، حسب ما نشر موقع «فرانس 24».

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وتأتي العقوبة بعد تحقيق فتحته رابطة الدوري في الحادثة التي حصلت في الرابع من الشهر الحالي في ملهى ليلي في دنفر، وبعد اجتماع جمع اللاعب الأربعاء بمفوض الدوري آدم سيلفر.

وقال سيلفر «كان سلوك (جا) غير مسؤول، ومتهور، وقد يكون خطيرا جدا»، مضيفا «كما أن له عواقب وخيمة بالنظر إلى متتبعيه وتأثيره الهائل، لا سيما بين المشجعين الشباب الذين يتطلعون إليه».

التعلم من الحادث

وكشف «لقد أعرب عن أسفه الصادق وندمه على سلوكه. لقد أوضح لي أيضا أنه تعلم من هذا الحادث، وأنه يتفهم التزاماته ومسؤولياته تجاه ممفيس غريزليز ومجتمع (إن بي إيه) الذي يصل إلى نطاق أوسع من لعبه في الملعب».

وبناءً على المعلومات التي كشف عنها خلال تحقيق رابطة الدوري في الحادثة، لم تجد الأخيرة أن المسدس يخص مورانت، أو أنه من أحضره إلى الملهى الليلي أو قام بعرضه لفترة طويلة.

لا يوجد سبب كاف لاتهام مورانت

وقال بيان رابطة الدوري إنه «لم يتوصل التحقيق أيضا إلى أن مورانت كان يمتلك المسدس أثناء سفره مع الفريق أو خلال وجوده في أي منشأة تابعة لرابطة (إن بي إيه)، ولم تجد سلطات كولورادو سببا كافياً لاتهام مورانت بارتكاب جريمة».

وفي بث مباشر على «إنستغرام» في الساعات الأولى من صباح الرابع من مارس الحالي، شوهد مورانت وهو يحمل مسدسا في ملهى ليلي.

في رد على الفيديو، أعلن ممفيس عن إيقاف ابن الـ23 عاماً لمباراتين ثم مدد لاحقا هذا الإيقاف لأربع مباريات إضافية على أقل تقدير.

مورانت يعتذر

واعتذر مورانت حينها قائلا «أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي الليلة الماضية، سأمضي بعض الوقت للحصول على المساعدة والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث عن استعادة راحتي بشكل عام»

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وقام لاحقاً بحذف حسابيه على «إنستغرام» و«تويتر».

وقالت الشرطة في غليندايل، كولورادو، في بيان إنها لم تتلق أي مكالمات بخصوص الحادث لحظة وقوعه.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من إعلان وسائل إعلام أميركية أن مورانت اتُهم في تقارير الشرطة العام الماضي بضرب شاب يبلغ من العمر 17 عاما.